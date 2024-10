Dois homens, de 24 anos, foram presos suspeitos de assassinar um jovem, de 22, e atirar na namorada dele, de 17, na noite dessa terça-feira (29/10), no Bairro Conjunto Taquaril, na Região Leste de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a adolescente afirmou que estava na rua com o namorado quando uma moto com dois indivíduos se aproximou. O homem na condução trocou algumas palavras com as vítimas e, segundos depois, o garupa sacou uma arma e iniciou os disparos.





A adolescente começou a correr e foi atingida por dois disparos nas pernas. O namorado dela correu na direção contrária e foi baleado diversas vezes. O casal foi socorrido para o Hospital João XXIII, onde o jovem morreu pouco depois de dar entrada.





Uma testemunha identificou os dois homens na motocicleta. Os suspeitos são conhecidos no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas.

No endereço de um deles, a polícia localizou a dupla parada próxima a uma moto vermelha. Ao notar a aproximação dos policiais, eles fugiram em direção a uma área de mata. A PM montou operação de cerco e bloqueio na região e conseguiu prender um dos suspeitos dentro de uma casa.





O homem tentou resistir à prisão e agrediu os policiais. Durante a imobilização, ele caiu, bateu a cabeça e foi atendido na UPA Leste.





Horas depois, o segundo suspeito foi localizado no mesmo endereço. Ele também resistiu à prisão, foi imobilizado e detido. Questionado sobre o homicídio, o homem apenas relatou que “a vítima mereceu, pois estava fazendo covardia”.

O caso será investigado pela Polícia Civil da capital.