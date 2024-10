A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) encontrou e fechou uma fábrica de bebidas alcoólicas clandestina em Sabará, na Região Metropolitana de BH, nessa terça-feira (29/10). Durante a operação, foram apreendidos cerca de 9 mil litros de uma bebida semelhante à cachaça, e um homem, de 46 anos, foi preso.





Seis amostras de produtos adulterados e um celular também foram apreendidos na ação, acompanhada por fiscais do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Os rótulos encontrados indicavam que a origem das bebidas seriam cidades no interior de Minas, como Lambari, no Sul do estado, e Turmalina, no Vale do Jequitinhonha.





O homem, preso em flagrante por crimes relacionados à produção irregular, negou que fazia envase de bebidas na residência. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, e o inquérito policial segue em andamento.

“A adulteração das bebidas pode representar um risco significativo à saúde pública, motivando a urgência das ações da PCMG e do Mapa na repressão a essas atividades ilegais”, afirmou o delegado Matheus Henrique Rezende, responsável pela investigação. Ele também disse que vão continuar as apurações em busca de outros envolvidos e fornecedores.

