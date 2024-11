Nos primeiros nove dias de novembro, a chuva já fez uma boa aparição na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, que acumula quase metade do que era esperado para o mês inteiro. A Defesa Civil da capital informou que a região recebeu 108,8mm de precipitação até este sábado (9/11) – isso representa 46% da média histórica de novembro, que é de 236mm.

As regionais Oeste e Noroeste, por exemplo, estão logo atrás, com 89,2mm e 85,8mm respectivamente, chegando a 38% e 36% da média mensal. A Região Leste não fica muito longe, acumulando 88mm e marcando 37% da média. Na sequência, temos o Barreiro, com 71,9mm (31%), e a Pampulha, com 65,6 mm (28%).

Só nas últimas horas deste sábado, a chuva que atingiu a Região Centro-Sul correspondeu a 24% da média mensal em menos de 24 horas (56,4mm). E não parou por aí: as regiões Oeste e Noroeste também tiveram uma tarde chuvosa, acumulando 65,4 mm (28%) e 64,2 mm (27%), respectivamente.

Com essa carga de água, a Defesa Civil emitiu um alerta de risco forte para as regiões Noroeste e Oeste, com possibilidade de deslizamentos e desmoronamentos. Já nas regiões Barreiro, Centro-Sul, Leste e Pampulha, o risco é moderado, mas a atenção é necessária para evitar surpresas.

Veja o volume de chuvas em BH nas últimas horas (em mm):

Barreiro: 40,5 (17%)

Centro-Sul: 56,4 (24%)

Leste: 50,6 (21%)

Nordeste: 44,8 (19%)

Noroeste: 64,2 (27%)

Norte: 31,6 (13%)

Oeste: 65,4 (28%)

Pampulha: 47,8 (20%)

Venda Nova: 34,5 (15%)