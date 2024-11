Belo Horizonte está sob alerta para pancadas de chuva de até 70 milímetros. A Defesa Civil emitiu o comunicado neste sábado (9/11) e ele é válido até a manhã de domingo (10/11).





A chuva pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. Diante dos riscos de alagamento e descargas elétricas, o órgão municipal pede que a população não se abrigue e nem estacione veículos debaixo de árvores, além de não permanecer em áreas abertas nem utilizar equipamentos elétricos.





Também é importante ficar atento(a) às áreas de encostas e morros. Em caso de visualizar cabos elétricos rompidos, a orientação é que a pessoa ligue imediatamente para a CEMIG (116) ou Defesa Civil (199) e não se aproxime.





Durante a madrugada de hoje, choveu em todas as regionais da capital. No Barreiro, houve registro de pancadas de chuva forte por volta das 4h e de intensidade moderada no Centro-Sul, Oeste, Pampulha e Noroeste.





Em nove dias, a regional Centro-Sul registrou mais de 30% do volume esperado para todo o mês de novembro, com 72,6 milímetros. A Oeste é a segunda região com o maior acumulado de chuva até o momento, com 19,7% do esperado para o mês, ou seja, 46,4 milímetros. Segundo a Defesa Civil, a média climatológica de novembro em BH é 236 milímetros. Veja a lista:

Acumulado de chuvas em novembro*

Barreiro: 44,4 (18,8%)

Centro Sul: 72,6 (30,8%)

Leste: 38,8 (16,4%)

Nordeste: 30 (12,7%)

Noroeste: 37 (15,7%)

Norte: 25,4 (10,8%)

Oeste: 46,4 (19,7%)

Pampulha: 29,6 (12,5%)

Venda Nova: 41,2 (17,5%)

Válido até às 6h do dia 9/11/2024*