Belo Horizonte amanheceu com chuva neste sábado (9/11). Durante a madrugada, choveu em todas as regionais da capital. No Barreiro, houve registro de pancadas de chuva forte por volta das 4h e de intensidade moderada no Centro-Sul, Oeste, Pampulha e Noroeste.

Em nove dias, a regional Centro-Sul registrou mais de 30% do volume esperado para todo o mês de novembro, com 72,6 milímetros. A Oeste é a segunda região com o maior acumulado de chuva até o momento, com 19,7% do esperado para o mês, ou seja, 46,4 milímetros. Segundo a Defesa Civil, a média climatológica de novembro em BH é 236 milímetros. Veja a lista:

Acumulado de chuvas em novembro*



Barreiro: 44,4 (18,8%)

Centro Sul: 72,6 (30,8%)

Leste: 38,8 (16,4%)

Nordeste: 30 (12,7%)

Noroeste: 37 (15,7%)

Norte: 25,4 (10,8%)

Oeste: 46,4 (19,7%)

Pampulha: 29,6 (12,5%)

Venda Nova: 41,2 (17,5%)

Válido até às 6h do dia 9/11/2024*

Previsão do tempo



Neste sábado (9/11), a previsão meteorológica indica que o dia será de céu nublado com chuvas fortes a qualquer hora, acompanhadas de trovoadas isoladas e rajadas de vento ocasionais.

Os moradores podem preparar o agasalho e um bom guarda-chuva para o início do fim de semana. A temperatura mínima foi de 17,4°C, a máxima estimada é de 24°C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 80% à tarde.

No domingo (10/11), a dia será de céu encoberto com pancadas de chuva a qualquer hora. Os termômetros da capital ficam entre 17ºC e 26ºC.