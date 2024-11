Dando sequência a semana chuvosa, o sábado (9/11) em Belo Horizonte promete céu nublado e chuva forte a qualquer hora do dia, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Com termômetros variando entre 18°C e 23°C, os moradores podem preparar o agasalho e um bom guarda-chuva para o início do fim de semana.

A previsão, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é de um sábado com tempo instável devido a um sistema frontal que passa pela costa da Região Sudeste. E como se não fosse suficiente, um ciclone extratropical se forma lá no Atlântico e também manda um “oi” para Minas, contribuindo com mais chuva e ventos fortes, alerta o MetSul. A umidade relativa do ar gira em torno dos 80%.





Belo Horizonte já está sob alerta da Defesa Civil para chuvas intensas até a manhã deste sábado, que pode ser estendido ao longo dia. Além disso, a capital e outras 702 cidades mineiras estão sob aviso de ‘perigo potencial’ para fortes precipitações, conforme alerta do Inmet.





A previsão é de um acumulado entre 30 e 60 mm de chuva por hora (ou até 100 mm ao longo do dia) e ventos de 60 a 100 km/h. Isso significa risco de alagamentos e quedas de galhos e árvores, por isso, o órgão recomenda atenção redobrada.

Além de evitar áreas sujeitas a enchentes, é recomendado não estacionar sob árvores e fique de olho nos cabos elétricos. Caso sejam observadas rachaduras ou minas d’água brotando onde não deviam, deve-se acionar a Defesa Civil imediatamente. Em áreas de encostas e morros, a atenção também precisa ser redobrada devido ao risco de deslizamentos.