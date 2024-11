Nessa quinta-feira (7/11), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a força da chuva destruiu o muro e a parede de uma casa. Apesar do risco, ninguém se feriu, mas parte do imóvel foi interditada devido aos danos.

Chove em Uberlândia desde a madrugada de quinta, com pequenos períodos de estiagem. A enxurrada se acumulou em um terreno ao lado da casa atingida, no Bairro Élisson Prieto, na zona Leste da cidade.

Quando o muro e a parede desabaram com a força da água, a inundação invadiu o imóvel, destruindo móveis e eletrodomésticos.

A Defesa Civil foi ao local para avaliar a situação e concluiu que a falta de um muro de arrimo e o acúmulo de água no terreno vizinho causaram a invasão da casa, após o desabamento da construção.

A casa foi interditada e precisará passar por uma ampla reforma.