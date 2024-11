Florença, na Itália, é considerado o berço do Renascimento. A cidade, banhada pelo Rio Arno, é a origem de grandes nomes, como Dante Alighieri, Michelangelo e Leonardo da Vinci. Mas, o que o ponto turístico tem a ver com Manhuaçu, cidade situada na Zona da Mata? Segundo a médica Amanda Lima, as duas cidades são praticamente iguais.





É o que ela defende em um vídeo que viralizou nas redes sociais. Ela, que é de Manhuaçu, aparece defendendo a semelhança entre os locais. “Florença parece Manhuaçu, porque é uma cidade que cresceu ao lado do rio, cê vê o rio prá cá, rio pra lá. Tem umas casinhas sem pintar, umas casinhas coloridas, as casinhas meio perto do rio. Então, é igualzinho. É tipo Manhuaçu, só que aqui da Itália”, disse a médica, que compartilhou que está na Itália para um curso de novas tecnologias na proctologia, área em que é especialista.





Manhuaçu é cortada pelo Rio Manhuaçu, que é parte da Bacia do Rio Doce. Inclusive, o nome da cidade tem ligação com o recurso hídrico. Manhuaçu, em Tupi, significa ‘rio grande’ ou ‘lugar de muita água’. A cidade cresceu ao redor do rio, que fez parte do ciclo do ouro e, posteriormente, se dedicou ao plantio de café, sendo referência nacional no cultivo do grão.











A cidade, com pouco mais de 90 mil habitantes, de acordo com o censo do IBGE de 2022, fica a 290 km de distância de Belo Horizonte. Pouco mais dos 275 km que separam a capital italiana, Roma, de Florença.











Assim como Manhuaçu, a cidade da região de Toscana também é ligada ao rio que corta o município. Tanto que, comumente, Florença é chamada de "A cidade do rio Arno" devido à sua relação com o rio, que é fundamental para a sua existência e para a economia local. Isso porque é possível fazer passeios de barco pelo rio Arno, em gôndolas ou em minicruzeiros elétricos.