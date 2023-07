430

Cidade do interior de Minas irá receber voos ligando Confins Pxfuel/Divulgação Manhuaçu, na Zona da Mata Mineira, irá receber voos diretos do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Manhuaçu, na Zona da Mata Mineira, irá receber voos diretos do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins.









Os motivos divulgados para a viabilização do projeto é que a região é uma das maiores produtoras de café do Brasil, além de grande pólo de negócios e turismo. Além de atenderem à reivindicação histórica da população local.

“Neste ano, criamos uma política estadual para impulsionar conexões aéreas por meio do fortalecimento do hub aéreo do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, dando a vários pólos regionais uma maior conectividade com o Brasil e o mundo. Isso potencializa as oportunidades de negócios para as empresas e, consequentemente, a geração de empregos em Minas”, diz o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio.

História do município

Manhuaçu tem mais de 90 mil habitantes, e outras 19 cidades compõem a sua microrregião. A economia da cidade gira em torno do agronegócio, mas o município também tem grande apelo turístico.





“A cadeia produtiva do café é a mais presente, desde empresas de fertilizantes e produtos agrícolas, a máquinas pesadas e escritórios de exportação. Além disso, a cidade está a menos de 50 quilômetros do Parque Nacional do Caparaó, onde está situado o Pico da Bandeira, o terceiro ponto mais alto do país. O agronegócio e o turismo ecológico e de aventura ganham muito com essa ligação direta com Belo Horizonte”, conta o diretor de Atração de Investimentos da Invest Minas, Ronaldo Alexandre Barquette.