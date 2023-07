Avião faz pouso forçado em aeroporto mineiro por falha no sensor

Avião faz pouso forçado em aeroporto de Uberaba (foto: Redes Sociais/Divulgação) Nesta manhã de quarta-feira (26/7), por volta das 8h15, uma aeronave fez um pouso forçado no Aeroporto Mário de Almeida Franco, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, devido a uma falha no sensor.









Como medida de segurança, a comandante do avião teve que parar no aeroporto mais próximo. Ao aterrizar, disse ao Tenente-coronel Ricardo Marisguia, do Corpo de Bombeiros de Uberaba, que a falha no sensor desapareceu, confirmado pelos militares, que quando entraram na aeronave, viram que não tinha nada, nenhum incêndio, fogo ou queimado.

Não havia passageiros no avião, apenas a piloto e o copiloto. Havia produtos inflamáveis a bordo, afirmou o Tenente-coronel.





A pista ficou interditada por uma hora. O militar disse que na ocorrência foram mobilizadas duas viaturas de combate, três de salvamento, um resgate, além de um SAMU.