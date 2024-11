Um ciclone extratropical está em formação sobre o Oceano Atlântico e Leste do Sul do Brasil nesta sexta-feira (8/11), conforme projeções do MetSul Meteorologia. De acordo com a empresa de meteorologia, o fenômeno terá impactos em estados das regiões Centro-Oeste e Sudeste ainda nesta sexta-feira e no fim de semana. Em Minas Gerais, existe risco para chuva intensa.





De acordo com o MetSul, uma área de baixa pressão atua sobre o Sul do Brasil, o que causou temporais com chuva localmente forte e intensa nos três estados da região nos últimos dias. Em Minas Gerais, de acordo com o Inmet, áreas de instabilidade sobre o Sudeste brasileiro favorecem ocorrências de pancadas de chuva, especialmente nas regiões Centro, Sul, Oeste e Triângulo Mineiro.

Associada ao ciclone está uma frente fria, que também começa a avançar a partir desta sexta-feira (8/11) pelo Centro-Oeste e o Sudeste do Brasil. De acordo com o MetSul Meteorologia, essa condição vai reforçar a instabilidade climática nos estados das duas regiões.







No sábado (9/11), o ciclone se afasta do Brasil. No entanto, a frente fria associada ao sistema seguirá com fortes reflexos no Sudeste do Brasil e parte do Centro-Oeste. A partir de domingo (10/11), o ciclone já estará bem longe do Brasil, enquanto a frente fria irá se deslocar mais para o Norte, próximo a áreas do Norte do estado de Minas Gerais e do Sul da Bahia.

Risco de chuva forte





Em meio a chegada do fenômeno, a MetSul Meteorologia alertou para o risco de chuva forte e intensa no Centro-Oeste e no Sudeste do Brasil nesta sexta-feira e no sábado. Com isso, a MetSul alerta para grande volume de chuvas e possibilidade de alagamentos, inundação repentina e transbordamento de córregos.

Na sexta-feira, parte de Minas Gerais, nas regiões do Triângulo Mineiro e do Sul de Minas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, São Paulo e o Rio de Janeiro são as localidades com maior risco para chuvas, conforme o MetSul. No sábado, os estados com maior potencial de chuva localmente intensa são o Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Espírito Santo.