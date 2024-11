Belo Horizonte está sob alerta para pancadas de chuva com raios e rajadas de vento até 8h de sábado (9/11). O aviso meteorológico foi emitido pela Defesa Civil municipal que orienta a população a evitar áreas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.





A capital mineira também está incluída no alerta de ‘perigo potencial’ no Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para chuvas intensas. De acordo com o instituto de meteorologia as áreas de instabilidade sobre o Sudeste brasileiro favorecem as ocorrências de pancadas de chuva, especialmente nas regiões Centro, Sul, Oeste e Triângulo Mineiro.





O alerta da Defesa Civil descreve volume de chuva entre 40 e 60 milímetros (mm), além de raios e rajadas de vento que podem chegar a 50 km/h. Diante dos riscos de alagamento e descargas elétricas, o órgão municipal pede que a população não se abrigue e nem estacione veículos debaixo de árvores, além de não permanecer em áreas abertas nem utilizar equipamentos elétricos.





Também é importante ficar atento(a) às áreas de encostas e morros. Em caso de visualizar cabos elétricos rompidos, a orientação da Defesa Civil é que a pessoa ligue imediatamente para a CEMIG (116) ou Defesa Civil (199) e não se aproxime.







Emissão de alertas

Os moradores de BH podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo canal público do órgão no aplicativo de mensagens Whatsapp.

A população também consegue acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS, sem custo. Para realizar o cadastro, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência.

O serviço também podem ser acompanhado por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.