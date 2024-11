A sexta-feira (8/11) promete mais um dia de chuvas intensas em Belo Horizonte. As temperaturas vão começar amenas, por volta dos 17 ºC pela manhã, e subirão para até 26 ºC à tarde, de acordo com a Defesa Civil da capital.

A recomendação é levar o guarda-chuva e uma blusa na bolsa, pois o clima está instável. O céu estará nublado e a umidade relativa do ar ficará em torno de 65% no período da tarde, nível considerado ideal pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A previsão é de pancadas de chuva intensas, raios e ventos de até 50 km/h.





A capital está sob alerta da Defesa Civil até às 8h, que pode ser estendido ao longo do dia. Com a cidade debaixo d’água, o órgão recomenda redobrar o cuidado para evitar áreas de risco de alagamento e deslizamento de encostas. E, se puder, estacionar o carro longe de árvores é uma decisão mais segura.

Belo Horizonte e outras 299 cidades de Minas Gerais ainda podem enfrentar tempestade com queda de granizo. O aviso, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é válido até às 10h desta sexta-feira. As chuvas previstas pelo órgão nacional podem variar de 30 a 60 mm por hora, podendo alcançar até 10 mm ao longo do dia.

Para quem quer se manter bem informado, a Defesa Civil emite alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH.

Recomendações durante a chuva