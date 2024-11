O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou, no início da tarde desta quinta-feira (7/11), que há perigo de chuva intensa em 300 cidades de Minas Gerais. O alerta é válido até as 10h desta sexta-feira (8/11).

De acordo com o Inmet, as precipitações, com intensidade entre 30 mm/h e 60 mm/h, podem ser acompanhadas de ventos fortes, variando de 60 km/h a 100 km/h. Veja a relação completa das cidades no fim da matéria.

Há possibilidade de queda de galhos de árvores, alagamentos, descargas elétricas e risco de corte no fornecimento de energia elétrica, segundo o Inmet.

Veja as orientações

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos nas proximidades de torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Outras informações e orientações podem ser obtidas com a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).

Pela manhã, o Inmet já havia emitido outro comunicado informando que havia "perigo potencial" de chuva forte em 701 cidades do estado (veja a lista aqui). O alerta, que também inclui Belo Horizonte, encerra às 10h desta sexta-feira.

Veja relação de cidades em ordem alfabética