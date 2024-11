Belo Horizonte está sob alerta de pancadas de chuva intensas até 8h da manhã desta sexta-feira (8/11). O aviso foi emitido pela Defesa Civil municipal na tarde de hoje.

Conforme o comunicado está previsto um acumulado entre 20 e 30 mm, raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

Perigo em Minas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alertas de ‘perigo’ e ‘perigo potencial’, para mais de 700 cidades mineiras, incluindo BH e Região Metropolitana. Os alertas descrevem condições adversas até 10h desta sexta-feira (8/11).

De acordo com o Inmet, a intensificação do transporte de umidade e das áreas de instabilidade sobre o Brasil central e sudeste cria as condições favoráveis para ocorrência de pancadas de chuva. As cidades mineiras mais afetadas são as do Sul, Oeste, Triângulo Mineiro e Alto do Paranaíba.

De acordo com o Inmet, as cidades em "perigo potencial" podem apresentar chuvas com volume entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h. Existe ainda uma possibilidade baixa de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Já o alerta de "perigo" prevê volume de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm por dia, ventos intensos entre 60 e 100 km/h. Além de risco para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.