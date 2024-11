Caminhoneiro morreu e mulher ficou ferida em acidente na Fernão Dias, no Sul de Minas

Um caminhoneiro morreu e uma mulher ficou ferida em um acidente entre três veículos na BR-381, a rodovia Fernão Dias, em Cambuí, no Sul de Minas.





A batida aconteceu na noite dessa quinta-feira (6/11) e fechou a pista sentido Belo Horizonte por mais de seis horas.





Segundo a Arteris, concessionária que administra a pista, o acidente na altura do km 905 envolveu uma carreta, um caminhão e um carro. A dinâmica do acidente não foi divulgada.

O motorista do caminhão morreu no local. A condutora do carro teve ferimentos leves e o motorista da carreta não ficou ferido.





A pista foi liberada às 4h20, porém o trânsito segue complicado na região.

