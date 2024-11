Um homem vestido com uma camisa do Palmeiras é procurado por assaltar uma Loja do Galo dentro de um shopping do bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte. O caso foi registrado na tarde de terça-feira (5/11).





Segundo o boletim de ocorrência, a responsável pela loja afirmou que o suspeito do crime já entrou na loja ao menos quatro vezes, perguntou sobre camisas e outros produtos, mas não fez compras nas ocasiões.

Na tarde de terça-feira, o homem voltou e perguntou se teria desconto caso levasse mais camisas de uma vez. As vendedoras informaram que apenas torcedores que são sócios do time tem o desconto e, mesmo assim, ele pediu para levar dez camisas.

Na hora do pagamento, o homem levantou a blusa, anunciou o assalto e solicitou que as vendedoras colocassem as roupas dentro de uma sacola. Depois, ele ordenou que as mulheres entrassem no provador e esperassem dez minutos para que ele fugisse.





Em depoimento para a polícia, as mulheres afirmaram que, mesmo com a ameaça, não conseguiram visualizar uma arma com o homem.





Até o momento, o homem não foi localizado.





Outro roubo

É a segunda vez que a mesma Loja do Galo sofre um roubo em menos de um ano. Em fevereiro, câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem invadiu a loja e furtou diversos produtos.

Segundo o boletim de ocorrência, o proprietário da loja acionou a Polícia Militar para relatar que a loja havia sido arrombada. O ladrão, vestido de terno e gravata, arrombou a fechadura, ficou 15 minutos dentro do estabelecimento e saiu com uma mochila e três sacolas.

No momento do crime, as lojas do shopping estavam fechadas e apenas a praça de alimentação funcionava. O ladrão levou camisas oficiais do time, além de ingressos e outros itens.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil