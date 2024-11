Um homem de 34 anos e a mãe dele, de 67, foram encontrados mortos dentro de casa em São João del-Rei, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais, na noite dessa terça-feira (5/11). Conforme registrado pela Polícia Militar no boletim de ocorrência, os corpos de Maria Aparecida Moreira de Carvalho e Renato de Carvalho Loureiro apresentavam sinais de golpes de faca e estavam ensanguentados. A Polícia Civil investiga o caso.

Renato era interno na Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (Apac) e não retornou à instituição como de costume. A namorada dele, também interna na instituição, disse que o companheiro sumiu depois de ir trabalhar e pediu auxílio à direção. A diretora foi ao endereço onde a mãe de Renato morava, no Bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima, e encontrou o corpo dela e do filho após familiares autorizarem a entrada na residência. A Polícia Militar foi acionada.

Os militares informaram que Renato estava caído no corredor, perto da entrada do banheiro, envolto em uma poça de sangue. A mãe dele, também ensanguentada, foi encontrada no chão ao lado da cama em um dos quartos.

Os policiais perceberam indícios de luta corporal entre uma das vítimas e o assassino. Nesse sentido, havia marcas de sangue no chão, nas paredes e sobre a cama do quarto de Maria Aparecida. os militares também encontraram muitos objetos quebrados, formando um cenário de desordem pela casa. A fechadura de uma das portas foi arrombada.

Renato trabalhava vendendo roupas e acessórios para celulares na casa da mãe, onde ocorreu o duplo homicídio. Os corpos foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML).

Ameaças

A PM ouviu amigos, familiares e outras pessoas que cumprem pena na associação e recebeu informações de que Renato estaria sendo ameaçado por um rapaz preso no Presídio Regional de São João del-Rei. A motivação para a ameaça decorre do fato de que a vítima era responsável pelo controle disciplinar dos demais internos na Apac.

Além disso, outro apenado, de 30 anos, assim como a vítima, não retornou à Apac, conforme informado pela administração à PM. Ao ser localizado, ele alegou que Renato oferecia carona de moto diariamente para sair e retornar à instituição, mas a vítima não apareceu conforme o combinado na hora de voltar.

O homem disse ainda ter ficado com receio de chegar atrasado e ter o regime de cumprimento de pena regredido. Com isso, tentou buscar outra forma de retorno, mas não conseguiu e acabou indo para a casa de uma mulher. Ele foi conduzido à delegacia por não ter voltado à associação.

O delegado Rodrigo Crivellari, em São João del-Rei, informou em nota à imprensa que instaurou inquérito para investigar o caso. Nesse sentido, laudos periciais e necroscópicos serão solicitados.

A reportagem tentou contato com a Apac por telefone, mas a ligação não foi atendida. O espaço segue aberto para manifestações.