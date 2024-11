Um homem de 51 anos, suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável e importunação sexual contra quatros meninas, foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (6/11) no município de Rio Vermelho, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. As vítimas têm 8, 9, 12 e 14 anos. O crime chegou a ser registrado em vídeo.

As investigações começaram após a denúncia de que o homem, companheiro da tia das vítimas, estaria de sua casa se masturbando enquanto olhava as meninas brincando no quintal.

“Diante da informação de que o crime ocorria diariamente no mesmo horário, os policiais se deslocaram ao local dos fatos. Chegando ao endereço, o suspeito havia acabado de cometer o crime, ocasião em que a equipe da PCMG realizou a prisão em flagrante”, informou a instituição policial em comunicado.

O homem negou o crime e alegou que estava urinando, quando foi visto pelas meninas. A polícia, no entanto, diz ter tido acesso a vídeos que comprovam a prática dos atos há cerca de duas semanas.

O homem foi conduzido à delegacia.

