A residência de um casal suspeito de envolvimento na morte do pastor Carlos Pereira Fernandes, de 35 anos, no último domingo (3/11), em Prudente de Morais, na Região Central de Minas Gerais, foi incendiada, segundo a Polícia Militar.

Moradores disseram aos bombeiros que viram quando uma pessoa entrou no imóvel, localizado no Bairro Campo de Santana. Parte do teto desabou. Segundo a polícia, o casal, cuja residência foi incendiada, teria encomendado o homicídio, que resultou na morte de uma pessoa e em duas crianças feridas por engano.

Relembre o caso

Três pessoas foram presas em Prudente de Morais, na Região Central de Minas Gerais, suspeitas de envolvimento na morte do pastor.

No domingo à tarde, o pastor estava na porta da casa do irmão, com os sobrinhos e parte da família, quando os criminosos chegaram. O alvo estava na mesma porta, quando os atiradores se aproximaram e, de dentro de um Fiat Palio, dispararam em sua direção. No entanto, o pastor e as crianças, que estavam à frente, foram atingidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia