A BR-135, próximo a Curvelo, região central de Minas Gerais, está parcialmente interditada, devido a um acidente com um ônibus, que tombou durante a madrugada desta sexta (8/11).





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve registro de mortes, apenas de feridos. O ônibus transportava 33 passageiros e não houve, sequer, feridos graves. As causas do acidente ainda não são conhecidas.





Segundo a PRF, o engarrafamento, no local, chega a dois quilômetros. A liberação da pista depende, ainda, da chegada de reboques, o que ainda não aconteceu. Com isso, não existe uma previsão da liberação.





O tráfego, no local, no momento, é feito no sistema pare e siga, com um fluxo de direção de cada vez. Somente depois do trabalho da perícia é que o resgate do ônibus começará a ser feito.

