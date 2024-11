Uma bebê de três meses morreu nessa quarta-feira (6/11) depois de dar entrada em parada cardiorrespiratória na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Padre Roberto Cordeiro Martins, no Bairro Ponte Funda, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais.

Conforme o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a equipe foi acionada para o socorro, mas a paciente acabou sendo levada à unidade de saúde pelos pais por meios próprios. Na sala de emergência, a bebê foi submetida a manobras de ressuscitação por cerca de duas horas, mas, mesmo assim, faleceu.

A Polícia Militar foi acionada após a médica que prestou atendimento relatar a existência de marcas suspeitas no corpo da bebê. Foram observados hematomas e escoriações na região da face, além de lesões na região genital.

Questionados pela polícia, o pai, de 24 anos, e a mãe, de 18, alegaram que o hematoma na testa decorreu de um brinquedo lançado contra a bebê pelo irmão. Já um machucado no nariz teria sido causado pela própria filha com a unha. Por fim, ainda de acordo com os pais, as lesões na virilha apareceram por causa de assaduras intensas, que estavam sendo tratadas com a aplicação de pomada.

O registro da ocorrência foi repassado à Polícia Civil, que investiga o caso.

