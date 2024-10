Símbolo com círculo azul que aparece em alguns usuários do Whatsapp mostra a ferramenta de inteligência artificial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dona de WhatsApp, Facebook e Instagram, a Meta começou a trazer ao Brasil o seu pacote de inteligência artificial (IA) chamado de Meta AI no último dia 9. Parte dos usuários percebeu uma bolinha indicando a ferramenta no canto inferior dos apps e já pergunta como excluir a atualização.





Segundo o conglomerado, a ferramenta teria o diferencial de integrar o serviço de IA às plataformas de comunicação do grupo, mas a decisão já recebe reclamações por suposta "venda casada". O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, espera que essa vantagem competitiva alavanque o Meta AI ao posto de chatbot mais usado no mundo, à frente do ChatGPT.





Muitos brasileiros, no entanto, ainda não têm acesso à ferramenta. A Meta não dá previsão de quando o produto estará disponível para todos.





Tecnologia já disponível no Whatsapp

A nova ferramenta da Meta começou a aparecer, com mais frequência, no WhatsApp. Os contemplados podem localizá-la na barra de busca no topo da interface do aplicativo e em um anel com cores azul e rosa no canto inferior direito da tela.





Também é possível chamar o Meta AI em conversas com terceiros e em grupos em WhatsApp, Instagram e Facebook. Para isso, a pessoa deve mencioná-lo, com o comando @Meta AI, e adicionar as instruções na sequência.





Como funciona?

O Meta AI é um chatbot como o ChatGPT. Ele responde a perguntas e segue instruções a partir de uma interface de bate-papo.





A ferramenta sugere alguns pedidos e perguntas padrão para ajudar os usuários a começar. Um dos exemplos é "escreva um convite para festa com tema gastronômico", que recebe como resposta um extenso convite, com indicações para quais informações devem ser completadas pela pessoa.





O Meta AI funciona com o motor de IA Llama 3.1 405b, apresentado pela Meta em julho. O modelo teria capacidades similares às versões mais recentes do ChatGPT, segundo o conglomerado de redes sociais.





Também é possível usar o recurso para fazer buscas de assuntos diversos, a partir da barra no topo da tela.





Usuários, porém, reclamam de dificuldades para encontrar conversas antigas, uma vez que passaram a receber, sem querer, os palpites da IA como resposta.





Como desativar a ferramenta

A Meta não disponibiliza uma opção para desativar o Meta AI no WhatsApp. Quem não recebeu a atualização pode desativar as atualizações automáticas do app na Play Store ou na App Store -a prática, no entanto, não é recomendada por deixar o programa mais suscetível a brechas de segurança.





Os usuários de WhatsApp podem ainda ocultar ou excluir a conversa com o Meta AI ao pressionar o ícone da conversa na tela inicial do WhatsApp. Depois, devem clicar ou na lixeira (para excluir) ou no arquivo (para arquivar) na barra superior.





A IA, no entanto, continua presente na barra de busca e no botão colorido no canto inferior direito da tela.





Gere imagens com o comando 'imagine'



Além de responder a dúvidas, com respostas simples e às vezes genéricas, o Meta AI também é capaz de gerar imagens.





Para isso, o usuário deve usar o comando /imagine, seguido da descrição da imagem almejada.





As pessoas também têm à disposição o comando /ai-options (opções de IA) para ver outros atalhos disponíveis na ferramenta.





Dados não são criptografados

A Meta faz alerta de que as conversas com o Meta AI não são criptografadas de ponta a ponta. O conglomerado faz moderação dos bate papos com a plataforma e pode usar as mensagens enviadas para a IA para treinar outros modelos.





A escolha, segundo a empresa, seria para permitir moderação humana e automatizada das interações entre pessoas e a inteligência artificial. Os comandos à ferramenta também podem ser usados para treiná-la no futuro.





A IA também pode acessar a localização do usuário para dar respostas mais acuradas.





Também é possível ativá-la no Facebook e no Instagram

A Meta AI também começa a estar disponível nas abas de mensagem de Instagram e Facebook, além do Messenger.





Em uma dessas seções, o usuário deve clicar no ícone de novas mensagens no canto superior direito e depois na opção "criar um bate-papo com IA". Depois, em "Meta AI".





Assim como no WhatsApp, não há como desativar o serviço. O usuário pode silenciar ou bloquear o perfil do Meta AI para evitar interações com a plataforma.





Como evitar que Meta use seus dados

Facilitar a recusa do uso de dados para treinar modelos de IA foi uma das condicionantes impostas pela ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) para que a Meta pudesse usar dados pessoais de brasileiros para treinar modelos de inteligência artificial da empresa.





Logo no topo da política de privacidade, a Meta adicionou um aviso de que usaria as informações públicas dos usuários para treinar IAs. Esse texto contém um link para o usuário se opor ao uso de dados contidos nas redes sociais para o desenvolvimento de modelos de IA.





Agora, é necessário informar apenas o email para fazer a solicitação. Não é obrigatório justificar a oposição.





A Meta afirma que a resposta ao pedido chegará via email.





Outra exigência da ANPD foi de que pessoas sem conta na Meta também possam pedir a exclusão, uma vez que fotos e textos contidos na rede social podem fazer referência a amigos e familiares.





Esse formulário está disponível na política específica da Meta para IA Generativa ou neste link. O usuário pode informar se quer acessar, excluir ou restringir o processamento de dados.





Para isso, a Meta solicita informações, como nome, endereço de email e informações sobre as publicações que fazem menção à pessoa, para poder encontrá-las.