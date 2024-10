‘Silent Hill 2’: remake surpreende e é elogiado pela crítica

O remake do clássico "Silent Hill 2" está chegando e, para surpresa de muitos, as primeiras avaliações mostram que o jogo conquistou uma recepção muito positiva. Com nota média de 87 no Metacritic, principal site agregador de críticas de videogames, o remake se destaca pela qualidade de sua produção.

Desenvolvido pela polonesa "Bloober Team" e publicado pela japonesa Konami, o título enfrentava desconfiança tanto dos fãs quanto da mídia especializada, especialmente após trailers e apresentações que receberam avaliações negativas. No entanto, os primeiros comentários publicados mostram que o jogo conseguiu manter o legado do game original de 2001.

Para efeito de comparação, a versão original de "Silent Hill 2", considerada um dos melhores games de terror da história, possui uma nota 89 no Metacritic. Apesar de o remake ainda ter poucas análises e a nota estar sujeita a mudanças, o lançamento já é apontado como um sucesso e deve agradar tanto os fãs antigos quanto novos jogadores.

Remake de Silent Hill 2 agrada e revive o impacto do game original Konami/reprodução



O jogo será lançado oficialmente no dia 8 de outubro para PlayStation 5 e PC.