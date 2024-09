Quem acessar o Google nesta quarta-feira (25/9) vai poder se deliciar com uma pipoca quentinha. Quer dizer, com um jogo em homenagem a esse lanche que quase todo mundo adora. A ideia é celebrar o dia da pipoca com um game temático com quatro fases. O usuário, que é um grão de milho, deve desviar de projéteis para evitar ser estourado pela manteiga, pelo sal, pelo fogo e pelo microondas.





O dia da pipoca foi criado em 2020, quando a Tailândia garantiu o recorde mundial de maior máquina de pipoca já criada. “As origens da pipoca remontam ao início do século XVI. Como o milho era uma cultura tão difundida entre as civilizações mesoamericanas, muitas culturas faziam pipoca e a usavam para decorar suas vestimentas cerimoniais. O lanche se tornou um alimento básico nos Estados Unidos durante os anos 1800 e foi comido pela primeira vez como uma refeição de café da manhã com leite! A primeira máquina de pipoca foi inventada na década de 1890, permitindo que mais pessoas desfrutassem da guloseima crocante”, destaca o Google.











O site também informa que cada país tem sabores específicos da pipoca, aumentando ainda mais sua popularidade. “Seja coberta com caramelo, cozida na chaleira, coberta com manteiga ou apenas levemente salgada, a pipoca é uma guloseima leve e divertida que é sempre incrivelmente deliciosa”, diz o texto de apresentação do doodle.





Para disputar o game comemorativo do dia da pipoca, basta acessar a página inicial do buscador e clicar no banner comemorativo. O jogador pode escolher entre três tipos de milho, cada um com uma habilidade especial para se proteger. Este jogo detém um recorde próprio: o maior número de jogadores a competir simultaneamente em uma partida do Google Doodle, com 60 usuários em cada partida.











O game pode ser jogado de forma solo, ou com amigos, no modo esquadrão. O milho se locomove com as setas do teclado em uma panela enquanto a tecla espaço ativa a habilidade especial.





