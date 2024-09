Site it's my blue

Depois do famoso vestido que era visto com azul e roxo ou branco e dourado, um novo dilema das cores divide a internet. O site ismy.blue analisa a forma como enxergamos as cores verde e azul. A ideia surgiu do neurocientista Patrick Mineault.





Patrick comprou um cobertor que, para ele, é verde. Mas sua esposa diz que a cor é azul. O teste foi projetado com ferramentas de codificação assistidas por inteligência artificial. A ideia é simples: a tela fica de uma cor, e a pessoa tem que dizer se é azul ou verde. No fim, o site mostra em quais partes no espectro o indivíduo percebe esses tons.









Em entrevista ao The Guardian, o cientista ressaltou que a discussão de como as pessoas veem as cores existe "há centenas de anos". “Adicionei esse recurso, que mostra a distribuição, e isso realmente fez sentido para as pessoas. ‘Todos vemos as mesmas cores?’ é uma pergunta que filósofos e cientistas – todos, na verdade – se fazem há milhares de anos. As percepções das pessoas são inefáveis, e é interessante pensar que temos visões diferentes”, afirmou.





O site foi lançado em agosto de 2024 e logo viralizou. Para Mineault, o sucesso não foi inesperado. “Não estou muito surpreso que isso tenha tocado o coração das pessoas, porque elas querem entender como os outros veem o mundo”, observou.





Apesar de ter sido feito por um cientista, o teste não tem comprovação científica, sendo apenas para entretenimento. Isso porque os resultados são influenciados por diversos fatores, como modelo do computador ou celular, configurações, fontes de luz no ambiente e até a hora do dia.





Quando se adota o modo noturno, por exemplo, elas tendem a ficar mais vermelhas ou amareladas. Com isso, alguns tons de azul podem parecer mais verdes. Em sua observação, então, dividiu os dados entre aqueles colhidos antes e depois das 18h.











Para a brincadeira ser um pouco fidedigna, o conselho do cientista é o de reunir várias pessoas para fazer o teste no mesmo celular ou computador, no mesmo lugar e com a mesma iluminação. Mesmo com o teste chegando a todas as partes do mundo, Mineault e a esposa seguem na contenda do cobertor.





“Fizemos o teste várias vezes. Como há um pouco de verde ali, eu o chamo de verde”, disse. No entanto, para a esposa, a cor ainda é azul. Para manter a paz, o casal decidiu comprar um novo cobertor, em uma cor em que os dois enxerguem da mesma forma.