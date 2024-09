Usuários do X no Brasil relatam volta de acesso ao aplicativo

Alguns usuários da rede social X relataram que voltaram a ter acesso ao antigo Twitter nesta quarta-feira (18/9). A rede social está suspensa desde 31 de agosto, após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.





Após quase 20 dias de suspensão, os internautas comemoram com memes e tags como “O Twitter voltou” e “Estamos de volta”. O retorno, no entanto, ainda não foi oficializado. Ainda não há um posicionamento do STF, da Agência Nacional de Telecomunicações ou das operadoras de telefonia a respeito da retomada nas redes. O X também não se manifestou.





Conforme testes realizados pela reportagem do Estado de Minas, a rede está instável. Segundo relatos, o acesso tem sido possível apenas pelo aplicativo e em aparelhos conectados ao wi-fi.

Web comemora volta do X Maria Dulce Miranda / EM / DA Press

Na semana passada, o STF determinou que R$ 18,35 milhões bloqueados do X e da Starlink fossem transferidos para os cofres da União. O valor é suficiente para pagar as multas impostas pela Corte por descumprimento de decisões judiciais pela rede social. No entanto, a dívida não foi o único motivo para suspensão do X, já que a empresa não instituiu um representante legal no país e não bloqueou perfis antidemocráticos, conforme orientação da Casa.