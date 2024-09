A Sony anunciou oficialmente o lançamento do PlayStation 5 Pro, a versão mais poderosa do console, que chega às lojas em 7 de novembro de 2024. O preço será de US$ 699,99 (cerca de R$ 3.400, sem impostos). O PS5 Pro promete gráficos melhores e mais rapidez nos jogos. O arquiteto-chefe da PlayStation, Mark Cerny, afirmou que este é "o console mais poderoso" da Sony.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Entre as melhorias, o PS5 Pro vem com uma placa de vídeo (GPU) 67% mais eficiente que o modelo anterior e memória 28% mais rápida. Isso faz com que os jogos rodem de modo até 45% melhor. O console também traz a tecnologia PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), que melhora a nitidez das imagens usando inteligência artificial.

Outra novidade é o ray tracing, uma tecnologia que simula reflexos de luz mais realistas, tornando os gráficos ainda mais impressionantes. O PS5 Pro suporta jogos em até 8K de resolução e traz melhorias em jogos populares como The Last of Us Part II Remastered, Gran Turismo 7 e Spider-Man 2, que receberão atualizações gratuitas para aproveitar o novo console.

Visualmente, o PS5 Pro é parecido com o PS5, mas tem faixas pretas nas laterais. O console será vendido sem leitor de disco, mas será possível comprá-lo separadamente. Ele terá 2TB de armazenamento, um controle DualSense e virá com o jogo Astro's Playroom instalado.

A pré-venda nos EUA, Europa e Japão começa em 26 de setembro de 2024. Não foi informado quando estará disponível no Brasil.