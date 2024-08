O Hotmart Fire, realizado de quinta a hoje (31) em um espaço de 30 mil metros quadrados no Expominas, em Belo Horizonte, se consolida como o mais importante evento sobre Creator Economy do mundo. São visitantes de 27 países, 140 palestrantes e 100 horas de conteúdo. O impacto econômico estimado na região é de mais de R$ 60 milhões. Em um mercado tão competitivo, inovar é a palavra de ordem, e, quando falamos de inovação, não podemos deixar de lado a inteligência artificial.

O assunto IA ganhou tanto espaço na mídia nos últimos tempos que foi preciso reunir um time de historiadores, professores e pensadores para debater o tema no Hotmart Fire, em Belo Horizonte, neste fim de semana. Mario Sergio Cortella, Leandro Karnal, Luiz Felipe Pondé e Clóvis de Barros Filho participaram de um debate e trouxeram reflexões importantes sobre a expansão da IA.





Mediado por Cleiton Maranhão – estrategista de marketing da Hotmart – o debate em torno da inteligência artificial, realizado pelos quatro participantes, teve um ponto central. Os quatro foram unânimes em ressaltar que a IA não vai substituir a inteligência humana.

Os especialistas são unânimes em atestar a relevância da inteligência humana frente à IA Alysson Lisboa Neves/EM/D.A Press

UNANIMIDADE





Clóvis de Barros Filho exemplificou o uso da IA no âmbito do direito: "Mesmo que a inteligência artificial pudesse ler as jurisprudências e petições dos últimos 30 anos, ela, ao dar uma "sentença“, não seria capaz de contestar os dados que lhe foram inseridos.“ O especialista completa: "Se as sentenças fossem outras, e se os inputs fossem outros, ela certamente articularia tão eficientemente quanto fez, mas certamente chegaria a outros resultados“, explica.





O domínio da máquina sobre os humanos parece uma visão utópica. A máquina não faz o que nos é próprio. "Não há dúvida de que a tal soberania da máquina por conta de sua rapidez e eficiência acaba, de certo modo, consagrando uma certa realidade que é sua função. Mas é incapaz de revolucionar paradigmas, de pensar segundo novas premissas“, acrescenta Clovis de Barros. A IA é considerada uma ferramenta importante, mas ainda incapaz de gerar uma resposta olhando para as infinitas variáveis possíveis.





Mario Sergio Cortella também trouxe importantes reflexões sobre a nova tecnologia. De acordo com o professor, estamos tão envolvidos e consumidos por essa forma de encantamento, ao mesmo tempo, “possessão, que nem sempre enxergamos a necessidade de buscarmos o que benévolo e malévolo em algo que não pode ficar no mero encantamento”, destaca.





A ciência está chegando no mesmo ritmo que os humanos?





"A ciência avança, a técnica avança, e não tenho muita certeza que a espécie humana avança“, enfatiza Luiz Felipe Pondé. "Minha suspeita é que, como mostra a história até hoje, a humanidade se acomoda. Eu acho que o futuro está aberto. Neste primeiro momento, eu não vejo nada de tão especial.

O historiador Leandro Karnal é enfático em dizer que, por enquanto, no planeta Terra, toda inteligência é orgânica. "Toda inteligência é biológica, ainda que o computador e os programas consigam ir muito além de nossa limitada capacidade individual.“ Com seu peculiar tom de ironia, ele acrescenta: "O computador é incapaz, ainda, de escrever “Grande Sertão: Veredas”, de João Guimarães Rosa. Se ele vai ser capaz de fazê-lo? Isso não é uma pergunta a ser feita a um historiador, porque isso é profecia“, completa Karnal.





O que ficou claro no Hotmart Fire e foi apresentado por todos os palestrantes que abordaram o tema inteligência artificial é que não seremos dominados por ela. Nós seremos dominados pelas pessoas que dominam a inteligência artificial.



Leandro Karnal brinca quando pede que as pessoas, sempre que usarem o ChatGPT, agradeçam, "porque no futuro as máquinas saberão quais humanos são educados", referindo-se ao agradecimento. “Agradeçam para que elas registrem na memória o nosso destino."





PONTO DE ENCONTRO





Os criadores de conteúdo que participam da Hotmart Fire lançam cursos, treinamentos e mentorias sobre centenas de assuntos, como aulas de inglês, meditação, oratória e escrita, finanças, contabilidade, marketing digital, cursos preparatórios e muito mais. Cerca de 7 milhões de brasileiros monetizam conteúdos digitais, por meio de canais no YouTube, venda de produtos digitais ou posts patrocinados. A Hotmart – que fomenta esse mercado há 10 anos – tem mais de 200 mil produtores em sua base.





Esse mercado movimenta US$ 250 milhões e tem potencial de crescimento de 90% até 2027, segundo uma pesquisa da Goldman Sachs Research. Com essa tecnologia, será possível criar, personalizar e distribuir conteúdos em escala global e facilitar a vida de quem produz conteúdo no meio digital. O CEO e cofundador da Hotmart, João Pedro Resende, apresentou o tema em sua palestra na abertura do Fire Festival. A partir de um tutor com IA, será possível que as dúvidas dos alunos sobre qualquer curso possam ser respondidas via chat, 24 horas por dia.





Outra inovação que vai revolucionar o audiovisual é a possibilidade de ativar uma dublagem e o movimento dos lábios para diversos idiomas, dando ao espectador a sensação de que o professor fala no idioma nativo. O Estado de Minas testou essa novidade e a qualidade ainda não está consolidada, mas a velocidade das transformações que atravessamos hoje com certeza vai dar conta de melhorar, rapidamente, essa tecnologia.