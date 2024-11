Cinco pessoas ficaram feridas após um carro capotar na tarde desta sexta-feira (8/11) na Avenida João César de Oliveira, no Bairro Eldorado, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ao chegarem ao local, os militares encontraram o veículo com as quatro rodas viradas para cima. Populares que passavam pela região ajudaram as vítimas a saírem do carro e tentaram prestar os primeiros socorros, inclusive realizando manobras de reanimação em uma delas.

Todas as vítimas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) JK, que fica próxima ao local do acidente. Até o momento, as causas do capotamento não foram reveladas.

Em decorrência do acidente, a Transcon, empresa responsável pelo trânsito em Contagem, informou que o trecho da avenida precisou ser totalmente interditado, no sentido Centro, até por volta das 20h desta sexta.