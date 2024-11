Um caminhão tombou no sentido Belo Horizonte da BR-381, por volta das 8h desta sexta-feira (8/11), e provocou um grande congestionamento durante toda a manhã.

O acidente aconteceu km 919, próximo a cidade de Camanducaia, no Sul de Minas. O motorista ficou ferido e foi encaminhado para o Pronto Socorro de Extrema, na mesma região.

No momento, a via se encontra totalmente interditada para reposicionamento e limpeza da carga. De acordo com a Arteris Fernão Dias, o veículo acidentado foi retirado do local.

Até o fechamento desta reportagem, o congestionamento na via chegava a 8 km.