Um ônibus do transporte metropolitano de Belo Horizonte pegou fogo na noite dessa quinta-feira (7/11), no bairro Carlos Prates, Região Noroeste da capital mineira.





Segundo o boletim de ocorrência, o ônibus da linha 2290 - que faz o bairro Nacional, em Contagem, para BH - começou a pegar fogo na altura do número 1.286 da rua Padre Eustáquio.





O motorista informou para os militares que o fogo começou na região do motor do coletivo. Ele abriu as portas do ônibus e tentou controlar as chamas, mas não teve sucesso.

Todos os passageiros desembarcaram antes que o incêndio consumisse o veículo. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas e ninguém ficou ferido.





O fogo atingiu a rede elétrica e deixou cerca de 150 imóveis sem luz. A Cemig foi acionada e fez os reparos na madrugada desta sexta-feira (8/11). No momento, não há clientes desligados.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e aguarda retorno.