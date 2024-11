Um homem, de 36 anos, foi executado na noite dessa quinta-feira (7/11) em uma rua do bairro Jardim Vitória, Região Nordeste de Belo Horizonte. Um suspeito, de 47 anos, foi preso pelo crime.





Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha, que não quis se identificar, afirmou que viu um indivíduo conhecido como Catitu fazer os disparos contra a vítima, guardar a arma na cintura e descer a rua Lourdes Gonçalves Barbosa em passos largos.





Catitu é conhecido no meio policial por envolvimento no tráfico de drogas na região. Ele foi solto do sistema prisional recentemente e mora em uma casa em um bairro próximo ao local do crime.





Os militares foram até o endereço do suspeito, mas não foram atendidos. Durante a ação, a equipe percebeu que uma bolsa com tubos de cocaína, buchas de maconha, balança de precisão e um celular foi lançada pela janela.

Os policiais arrombaram a entrada do imóvel e se depararam com o suspeito, que inicialmente negou o homicídio e afirmou que ficou em casa o tempo todo.





Ao ser informado que uma pessoa o viu na cena do crime, o homem ficou nervoso e disse que ele e a vítima tiveram uma discussão dentro da cadeia por conta de tráfico de drogas. A vítima, ao deixar o presídio, prometeu que iria matá-lo e tomar as bocas de fumo do bairro. Por causa da ameaça, o homem conseguiu uma arma e matou a vítima.

A perícia foi acionada e recolheu 11 estojos de calibre 380 no local do homicídio. A vítima foi atingida quatro vezes nas costas, uma vez no pescoço, uma vez na axila e uma vez no braço direito.

O suspeito foi preso por suspeita de homicídio e tráfico de drogas. A arma usada no crime não foi localizada.