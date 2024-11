A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) indiciou dois homens, de 47 e 52 anos, pelo crime de estelionato após enganarem vítimas com a promessa de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sem a necessidade de passar pelas etapas regulares do processo. O inquérito revelou que o esquema de fraude envolvia a venda da CNH na cidade de Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba.

A dupla foi presa em 24 de outubro. A PCMG já ouviu 18 pessoas, confirmando um prejuízo total de R$ 65,4 mil.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o homem de 47 anos, ligado a uma autoescola, atuava diretamente na captação das vítimas, especialmente aquelas que já haviam sido reprovadas em testes anteriores. “Ele oferecia a garantia da CNH sem a necessidade de realizar exames ou cumprir os requisitos estabelecidos pelo órgão de trânsito, alegando que resolveria a questão com o apoio de um agente público”, explicou a instituição em comunicado.

O suposto facilitador foi identificado como o homem de 52 anos. Ele teria fornecido o respaldo necessário para que o esquema ganhasse credibilidade entre as vítimas, apresentando-se como agente público vinculado ao órgão de trânsito. O trabalho investigativo aponta que os indiciados receberam valores substanciais de várias pessoas, sem nunca entregar o documento prometido.

Seguindo um padrão, as ações fraudulentas eram replicadas com diversas vítimas. Com as falsas promessas de que os documentos estavam em processamento, a dupla conseguia quantias significativas das vítimas, que eram ludibriadas e acabavam não recebendo o documento.

A Polícia Civil orienta quem tenha caído no esquema a registrar a ocorrência e procurar a Delegacia Regional em Patos de Minas (Rua dos Carajás, 461, Bairro Caiçaras).

