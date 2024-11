Uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) realizou uma ação contra um grupo ligado ao tráfico de drogas e organização criminosa e cumpriu 31 mandados, entre busca e apreensão, em Minas Gerais e no Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (7/11). O balanço final contabilizou cerca de 160 quilos de drogas apreendidas, além de quatro armas, munição, dinheiro e outros objetos. Três pessoas foram presas, e um menor de idade foi apreendido.





Segundo a Polícia Federal (PF), 28 mandados de busca foram cumpridos, sendo 19 na cidade de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, três em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e três na cidade de Serra, no Espírito Santo. Os agentes ainda cumpriram três mandados de prisão em Minas e sequestro de bens, todos emitidos pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Governador Valadares.





Investigações revelaram que a influência das lideranças criminosas, mesmo após a realização de prisões em flagrante, se mantinha de forma que, quase imediatamente, os detidos eram substituídos nas organizações.

“É nesse contexto que se mostrou necessária uma intervenção uniforme em trabalho cooperativo entre as forças de segurança pública por meio da FICCO com o objetivo de reprimir a organização criminosa de forma estruturada”, informou a Polícia Federal.





Os envolvidos poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, cujas penas máximas somadas chegam a 23 anos de prisão.

De acordo com a PF, foram apreendidos aproximadamente 160 quilos de cocaína, maconha e crack, cartuchos de munição de diferentes calibres, uma pistola calibre .40 e três revólveres de calibre .38, dois veículos, vários apetrechos, que incluem desde aparelhos celulares, 20 no total, a pinos de embalar cocaína. Também foram apreendidos R$ 42.860,42 em espécie.

Uma pessoa foi presa em Uberlândia. Em Governador Valadares, duas pessoas foram presas, e um menor de idade, apreendido.

A FICCO é coordenada pela Polícia Federal e composta pelas polícias Civil, Militar e Penal. A atuação é de forma descentralizada em todo o estado de Minas Gerais no combate à criminalidade violenta e organizada em cooperação com os órgãos de Segurança Pública estaduais.