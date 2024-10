Um carro desgovernado invadiu uma loja localizada no Centro de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na manhã dessa quinta-feira (31/10). Pessoas que estavam no local tiveram que conter o condutor, que tentou fugir. O fato de o veículo não ser adaptado pode ter sido a causa do acidente.

Um vídeo feito por uma companhia de drones mostra o momento em que o veículo, já dentro da loja, sai do imóvel de ré e testemunhas evitam que o condutor fuja.



O acidente aconteceu no cruzamento das avenidas João Naves de Ávila e Cesário Alvim, ponto em que o trânsito é intenso. No trecho é proibido fazer retorno, mas foi exatamente isso que o motorista tentou antes de perder o controle da direção e invadir o comércio.



Ninguém se feriu, mas, segundo a proprietária do estabelecimento, o prejuízo com portas e vidraças chega a R$ 10 mil, além do gasto com segurança que poderá acontecer até que o imóvel esteja reformado.



A Polícia Militar descobriu, ao atender a ocorrência, que o homem que dirigia tem uma deficiência em uma das pernas, mas o carro não era adaptado. Isso pode ter aumentado a dificuldade e o levou a não conseguir segurar o carro na manobra brusca de retorno.



Além disso, o automóvel estava com documentação atrasada.