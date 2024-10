É um pássaro? Um avião? É o ‘Super homem’ da vida real. Um homem foi flagrado fazendo compras enquanto levitava do chão. No vídeo que viralizou na web, ele aparece empurrando seu carrinho em um supermercado em Nevada, nos Estados Unidos, enquanto está de pernas para o ar – literalmente.





Outros compradores do local ficam espantados com a cena. “Você já viu algo assim antes?”, pergunta uma pessoa no vídeo.









Pela internet, a sensação foi a mesma. “Ele estava apenas flutuando pela loja!!", disse um comentário. “Como um mágico faz compras!", escreveu outro. Muita gente também relatou que já ‘viveu’ algo parecido. “Eu tive um sonho parecido com este um tempo atrás”, brincou um internauta. “A maneira divertida de fazer compras! Voando!”, declarou outra.







As imagens impressionantes foram protagonizadas pelo mágico Xavier Mortimer. "Compras super-humanas", escreveu em seu Instagram. Mas parece que o vídeo não tem mágica, só um truque de ilusão de ótica.









“Olhe atentamente e verá que seu braço esquerdo é falso, o que cobre uma plataforma na qual ele consegue se apoiar. O carrinho é contrabalançado com objetos pesados e coberto com pedaços de aço, bloqueando a visão de um motor que permite que ele se mova sozinho”, desvendou o portal Yahoo.