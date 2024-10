O presidente russo, Vladimir Putin, não negou nesta quinta-feira o envio de tropas norte-coreanas a seu país, depois de os Estados Unidos garantirem ter provas do envio de soldados do país do Leste Asiático para possível mobilização na Ucrânia.

"A Rússia nunca duvidou que a RPDC [República Popular Democrática da Coreia] levasse a sério a cooperação russa, estamos cooperando com nossos amigos norte-coreanos", declarou Putin em uma conferência de imprensa durante a cúpula dos Brics em Kazan.

"O que faremos é problema nosso", acrescentou.

bur/gv/js/mb/jc/dd