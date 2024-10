A modelo americana Stacey Williams acusa o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump de assédio sexual. Segundo revelado pelo The Guardian, ele teria a apalpado durante um encontro na Trump Tower, em Nova York, em 1993. A equipe do candidato republicano ao comando dos EUA negou as acusações.





Stacey Williams ficou conhecida na década de 1990, sendo um dos principais nomes dos ensaios de maiô e biquíni da revista Sports Activities Illustrated. Ela conquistou o status de mega modelo, sendo disputada por diversas marcas e queridinha no auge da sua carreira.





Ela teve um breve relacionamento com o bilionário Jeffrey Epstein, que mais tarde foi preso por acusações de tráfico sexual e foi encontrado morto na cadeia em 2019. Foi graças a Epstein que ela conheceu Trump, em uma festa de Natal, em 1992. A ex-modelo disse que o ex -presidente e o ex-namorado eram "bons amigos e passavam muito tempo juntos".









Acusação de assédio

De acordo com o The Guardian, em 1993 Stacey e Epstein visitavam Trump na Trump Tower, arranha-céu de luxo do ex-presidente inaugurado nos anos 1980. Lá, o republicano teria colocado as mãos nos seios, na cintura e nas nádegas dela.





"Senti vergonha e nojo. Eu me senti como um pedaço de carne”, declarou Williams ao jornal. Ela revelou que acredita que o assédio foi combinado com Epstein. Ela e o bilionário se separaram pouco tempo depois. Vale lembrar que, na época, as acusações contra Epstein eram desconhecidas.









Ainda segundo o jornal, também em 1993, Trump enviou um cartão-postal para a mulher com uma foto de seu resort na Flórida. "Stacey — Sua casa longe de casa. Com amor, Donald", dizia o bilhete. Williams também compartilhou detalhes do assédio durante reunião virtual com apoiadores de Kamala Harris, rival de Trump na eleição presidencial.





A assessoria de imprensa da campanha de Donald Trump negou as acusações da modelo. "Essas acusações, feitas por um ex-ativista de Barack Obama e anunciadas em uma chamada da campanha de Harris duas semanas antes da eleição, são inequivocamente falsas. É óbvio que essa história falsa foi inventada pela campanha de Harris”, declarou ao The Guardian.

Outros casos

Stacey não é a única a ter acusando Trump de abusos sexuais. Em maio de 2023, ele foi condenado pela justiça a pagar indenização de US$ 83,3 milhões por ter estuprado a jornalista E. Jean Carroll na década de 1990. Segundo a vítima, o crime aconteceu em um vestiário de uma loja de grife. Além do abuso, a jornalista também acusou Trump de difamação.









No processo, duas outras mulheres prestaram depoimento acusando Trump de assédio. Natasha Stoynoff, ex-repórter da People, disse que Trump a beijou a força em seu resort em 2005, parando apenas ao ser interrompido por um funcionário.





A outra mulher é Jessica Leeds, que afirmou que Trump a beijou a força, a apalpou e colocou a mão em sua saia durante um voo, em 1979.