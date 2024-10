O ex-padre Bernardino Batista dos Santos, de 77 anos, investigado por abusos sexuais de ao menos 50 crianças desde a década de 1980, foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) na manhã desta quarta-feira (23/10) em sua residência na cidade de Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Conforme o Ministério Público de Minas Gerais, a prisão de hoje decorre do crime de estupro de vulnerável contra uma criança no município de Tiros, no Alto Paranaíba. A PCMG explicou que essa violência sexual aconteceu em 2016. À época, a vítima tinha 4 anos e sofreu o abuso durante uma festa de casamento em uma propriedade rural do então padre.

A partir daí, a Polícia Civil iniciou uma investigação em que cerca de 50 mulheres relataram a violência cometida por Bernardino, no sítio dele em Tiros, quando elas eram crianças e tinham entre 3 e 11 anos. Com isso, ele está afastado da Igreja de Santa Luzia, no Bairro Paraíso, Região Leste da capital, desde 2021.

“Ele era padre em uma paróquia de Belo Horizonte, vinculada a uma escola. Então, por várias vezes, excursões eram organizadas a fim de levar essas crianças para passar um tempo no 'sítio do padre', com presença de professores e até mesmo de pais. Ele conseguia retirar essas crianças de perto dos responsáveis, com base na confiança, abusava delas e depois as devolvia”, explicou o delegado titular em Tiros, Bruno Henrique de Deus.

Apesar da onda de denúncia que veio à tona, a maior parte dos casos já está prescrita, pois os fatos ocorreram antes da alteração da Lei 12.650/2012, que modificou as regras do prazo prescricional dos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, pontuou o MPMG.





A delegada regional em Juatuba, Ana Paula Kich Gontijo, orienta as vítimas a procurarem a Delegacia de Polícia Civil mais próxima para noticiar o crime, fazendo referência ao caso. “Essa ocorrência chegará ao inquérito que está investigando a conduta desse suspeito. Quanto mais vítimas conseguirmos localizar, maior será a pena e mais perto da Justiça estaremos”, avaliou.