Operação da PF mira quadrilha de tráfico de armas do Triângulo

Uma quadrilha de tráfico internacional de armas baseada no Triângulo Mineiro foi alvo de operação da Polícia Federal nesta quarta-feira (23/10). Onze mandados de prisão e apreensão foram cumpridos em Uberlândia e no Estado de Goiás. O grupo criminoso tinha ligações com facções da Bahia e do Rio de Janeiro.

Denominada Scutum, a operação teve início com a prisão de uma pessoal e com ela foram encontrados dois fuzis e drogas. A partir da análise de aparelhos celulares, foi descoberta a ligação desse investigado com uma quadrilha que trazia armas do Paraguai.

"Uberlândia era um ponto de apoio e revenda das armas vindas do Paraguai. Elas eram trazidas de carro. Membros da organização criminosa iam pessoalmente até os Estados da Bahia e do Rio de Janeiro para negociar a vendas das armas", explicou o delegado da PF, Felipe Garcia.

A atividade criminosa existia desde 2023 pelo menos.

Foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão nas cidades de Uberlândia, Goiânia (GO) e Campo Alegre de Goiás (GO).

Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, comércio de ilegal de arma de fogo e tráfico internacional de arma de fogo de uso restrito ou proibido.

O nome da operação, Scutum, é a tradução em latim da palavra escudo.