Neste sábado (26/10), os moradores do Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, terão a oportunidade de receber orientações jurídicas sem custo, em uma ação voltada para atender as demandas da comunidade. Os atendimentos serão realizados a partir das 10h, no Centro Cultural Lá da Favelinha, e contarão com advogados de diversas áreas.





Promovida pela Associação Direito na Favela, em parceria com a Ordem dos Advogados de Minas Gerais (OAB-MG), a iniciativa reunirá mais de 20 advogados voluntários, que estarão à disposição para oferecer suporte jurídico especializado.





Com expectativa de atender pelo menos 100 pessoas, o evento promete oferecer atendimento especializado em direito trabalhista, previdenciário, familiar, entre outros. Para questões que demandam maior aprofundamento, serão feitos encaminhamentos para desdobramentos futuros.

Criado em 2022, o Direito na Favela tem como objetivo levar Justiça diretamente às comunidades, conectando advogados voluntários a quem mais precisa. Desde sua fundação, o projeto já transformou a realidade de centenas de pessoas, oferecendo acesso ao direito em locais muitas vezes desassistidos.

"Nossa missão é aproximar o direito das favelas e fazer a diferença onde ele é mais necessário. Convidamos os grandes escritórios de advocacia a se unirem a essa causa transformadora. Já impactamos muitas vidas e queremos expandir ainda mais esse trabalho", destaca Bernard Martins, advogado e fundador do projeto.

