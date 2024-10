Nessa terça-feira (22/10), o detento Luís Sérgio Cabral Batista, de 31 anos, conseguiu escapar do presídio de Cataguases, Região da Zona da Mata, em Minas Gerais. Ele trabalhava como pedreiro na unidade e aproveitou um buraco no alambrado para fugir. Luís Sérgio estava preso desde setembro de 2023.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que as circunstâncias da fuga estão sendo investigadas, e a direção do presídio já instaurou um procedimento interno para apurar o caso. As forças de segurança estão em busca do detento e pedem que qualquer informação sobre seu paradeiro seja comunicada de forma anônima pelo Disque Denúncia (181).

Fuga em penitenciária de Juiz de Fora

O caso de Cataguases não é isolado na região. Em nove dias, esta foi a segunda fuga de presídio registrada na Zona da Mata Mineira. No último dia 14 de outubro, cinco detentos escaparam da Penitenciária José Edson Cavalieri, em Juiz de Fora, utilizando a técnica de transposição de barreiras. Os fugitivos ainda não foram localizados, segundo a Sejusp. São eles:

Thales David Martins Lidório, 24 anos;

Iuri de Castro Souza, 22 anos;

Fábio Nogueira Rodrigues, 41 anos;

Antônio Marcos dos Santos, 36 anos;

Patrick Maurício Amaral dos Santos, 23 anos.

Diante desses dois casos, a reportagem do EM questionou a Sejusp se está previsto um reforço na segurança dos presídios da Zona da Mata. No entanto, a pasta não respondeu.