O empresário Cícero Fernandes vive em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, há mais de dez anos, nunca visitou os Estados Unidos nem tem parentes imigrantes por lá, mas defende que Donald Trump (Republicanos) é a melhor escolha para governar a terra do Tio Sam. O motorista Fernando Pedro Santos viveu nos EUA por um ano, deixou a costa leste para voltar ao leste de Minas, e acredita que Kamala Harris (Democratas) deve ser a próxima presidente do país. No município conhecido como “Valadólares”, pelo alto fluxo migratório, as discussões sobre a eleição norte-americana estão na boca do povo e até em outdoors espalhados pela cidade.



Na última semana, propagandas eleitorais com Kamala e Trump tomaram conta das ruas de Valadares. Em apoio à Kamala Harris, a frase “Todos pela luta contra o racismo, a homofobia e o machismo” está estampada em um dos outdoors. No mesmo painel, figura a inscrição: “Sou esquerdista, sou liberal”. Nas peças que homenageiam Donald Trump, a bandeira norte-americana ganha destaque e aparece junto aos dizeres: “Trump tem 99% de chances de vencer Harris, agora ele tem que vencer a fraude eleitoral, e essa será a verdadeira batalha”.



Para Cícero Fernandes, o candidato republicano deve atuar como um ‘xerife do mundo’. “No primeiro governo do Trump, ele demonstrou muita capacidade de segurança nas atitudes, principalmente na questão internacional. O Trump era acusado de ser uma pessoa truculenta e nos quatro anos de mandato dele não teve uma guerra, pelo contrário, todos os ditadores que hoje estão aprontando no mundo todo ficaram quatro anos sem nenhum tipo de atitude contra os países que hoje eles atacam”, explica.



Trump vem prometendo em sua campanha ressuscitar uma lei implementada há 226 anos para determinar deportações em massa de imigrantes caso vença a disputa pela Presidência dos Estados Unidos. A chamada Alien Enemies Act (Lei dos Inimigos Estrangeiros, em português), criada em 1798, permite que as autoridades americanas detenham e deportem imigrantes em períodos de guerra declarada contra outras nações. Em discursos recentes, Trump invocou a legislação ao mencionar organizações criminosas estrangeiras que estariam se fortalecendo no país, associando-as ao aumento da população migrante.



Cícero Fernandes é a favor da medida. “A imigração descontrolada é uma coisa que ele quer controlar nos Estados Unidos também, que eu julgo ser certo, porque você tem que deixar as pessoas entrarem no seu país, desde que estejam lá para somar, não para levar o terror, a violência, que é o que está acontecendo muito nos Estados Unidos. Então, para mim, é o homem mais capacitado e até pelo patriotismo dele”, diz o empresário.



Pelo mesmo motivo, o ex-imigrante Fernando Pedro Santos defende a eleição de Kamala Harris. “Ela é melhor. O Trump é mais conversador, não tem cabeça aberta para as questões mais urgentes, as causas sociais. Quer fechar os Estados Unidos para imigrantes”, afirma.





O irmão de Fernando, Joaquim Santos, está há cinco anos nos Estados Unidos, e as eleições presidenciais são um assunto frequente entre os dois. “A Kamala não é perseguidora de imigrantes, e nós dependemos de um bom governo para dar suporte pra gente. O governo dela faz bem para a gente. Eu tenho um empreendimento no Brasil, se o Trump ganhar, não sei o que vai acontecer”, explica Joaquim, que trabalha com a construção civil nos EUA.



“A ‘América’ depende muito dos imigrantes. O engajamento de Valadares nessas eleições é por causa dos imigrantes. Eu já fui em Boston, encontrei Valadarense, fui em Nova Iorque, encontrei, na Flórida também tem demais”, conta.

Itinerário valadarense



Os últimos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre a emigração dos valadarenses aos EUA são do Censo de 2010. A cidade figurava como a mais representativa no cenário brasileiro e mais de oito mil valadarenses teriam se mudado para o país naquele ano. O número representa 3% do total da população, que somava mais de 260 mil habitantes. Ainda há a subnotificação causada pela imigração ilegal, chamada pela Polícia Federal de “cai-cai”.



O governo brasileiro não informa dados de emigrantes por cidade, apenas por estado, por meio do Sistema de Tráfego Internacional (STI). Atualmente, o STI registra informações de entrada e saída de pessoas do país, com todos os tipos de vistos possíveis, portanto não há diferenciação entre quem chega ou sai a trabalho ou para turismo. O painel é mantido pelo Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra).

Pesquisa



Em levantamento realizado pelo instituto Broadminded, 48% dos brasileiros preferem Kamala Harris como a próxima presidente dos EUA, enquanto 34% apoiam Donald Trump; 18% não escolheram nenhum dos candidatos. Ainda segundo a pesquisa, 51% relataram confiar em Kamala Harris para reduzir conflitos globais, enquanto apenas 31% acreditam que Trump faria um trabalho melhor.

