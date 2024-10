SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma nova pesquisa divulgada nesta quarta-feira (30) apresentou o ex-presidente e candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, com 49,8% das intenções de voto, ante 48,1% para Kamala Harris, atual vice e candidata democrata nesta eleição.

O levantamento realizado pela Atlas/Intel indica empate técnico dentro da margem de erro, de 2 pontos percentuais. Em comparação com as mesmas pesquisas realizadas em julho, setembro e início de outubro, a distância entre os candidatos tem diminuído - a maior registrada foi de 2,9 pontos, em setembro.





O instituto ainda pesquisou as intenções de voto nos sete estados-pêndulo. Trump está numericamente à frente em seis deles: Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin. Kamala, por outro lado, tem vantagem na Carolina do Norte.





Pelo sistema do Colégio Eleitoral americano, o resultado das eleições não depende diretamente do número absoluto de votos no país; a decisão se dá a partir do número de delegados conquistados. Na maioria dos casos, todos os delegados representantes de um estado são destinados ao candidato mais votado naquela unidade da Federação, independente da diferença percentual.





Por essa característica do processo eleitoral, no atual cenário acirrado, as campanhas trabalham para conquistar o eleitorado desses sete estados, que não tem uma predominância democrata ou republicana.





*





ARIZONA





Trump (50,8%) e Kamala (47,3%) | Trump +3,5





Margem de erro: 3 pontos percentuais. 1.458 entrevistados, de 25 a 29 de outubro.

CAROLINA DO NORTE





Kamala (48,9%) e Trump (48,4%) | Kamala +0,5





Margem de erro: 3 pontos percentuais. 1.665 entrevistados, de 25 a 29 de outubro.

GEÓRGIA





Trump (50,9%) e Kamala (47,5%) | Trump +3,4





Margem de erro: 3 pontos percentuais. 1.429 entrevistados, de 25 a 29 de outubro.

MICHIGAN





Trump (49,3%) e Kamala (48,1%) | Trump +1,2





Margem de erro: 3 pontos percentuais. 983 entrevistados, de 25 a 29 de outubro.

NEVADA





Trump (48,5%) e Kamala (47,6%) | Trump +0,9





Margem de erro: 3 pontos percentuais. 1.083 entrevistados, de 25 a 29 de outubro.





PENSILVÂNIA





Trump (49,6%) e Kamala (46,9%) | Trump +2,7





Margem de erro: 3 pontos percentuais. 1.299 entrevistados, de 25 a 29 de outubro.

WISCONSIN





Trump (49%) e Kamala (48,5%) | Trump +0,5





Margem de erro: 3 pontos percentuais. 1.470 entrevistados, de 25 a 29 de outubro.

A pesquisa da Atlas/Intel também questionou os prováveis eleitores acerca da opinião sobre o atual governo, de Joe Biden. Entre os entrevistados, 54,1% afirmaram desaprovar, enquanto 40,9% disseram aprovar a atual gestão.





Cerca de metade dos respondentes (50,3%) classificaram a presidência de Biden de ruim ou terrível; 25,9% afirmaram ser uma boa ou excelente gestão, e 22,6% declararam ser regular.





Neste mesmo levantamento, a rejeição de Kamala foi maior que a de Trump: 50,1% dos prováveis eleitores afirmaram que não votariam nela, ante 48,6% que disseram o mesmo sobre o republicano.





A pesquisa da Atlas/Intel ouviu 3.032 pessoas, de 25 a 29 de outubro. O nível de confiança é de 95%.