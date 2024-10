O ator e ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger anunciou nesta quarta-feira (30/10) que votará em Kamala Harris e Tim Walz. O artista junta-se a uma lista crescente de membros do Partido Republicano que se opõe à candidatura de Donald Trump.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Schwarzenegger escreveu em seu X que sempre será "um americano antes de ser um republicano” para explicar sua decisão. O ator descreveu Trump como “um candidato que não respeita seu voto a menos que seja para ele, um candidato que envia seus partidários para invadir o Capitólio” e, por isso, não seria capaz de resolver os problemas dos cidadãos norte-americanos.





Arnold Schwarzenegger comenta sobre atitudes de Trump





O ex-governador da Califórnia considerou antipático e discriminatório o recente comentário de Trump, que chamou os Estados Unidos de “lata de lixo para o mundo”, em referência às altas taxas de imigração ilegal no país. O ator também ficou frustrado com a retórica do ex-presidente, que, segundo Schwarzenegger, alimenta a divisão e a raiva.





Para ele, Trump seria o “pior presidente da história dos Estados Unidos”.





Apesar de ter declarado voto, o ator reconheceu que possui discordâncias políticas com Kamala Harris e enfatizou que deseja um país unido e respeitado internacionalmente no futuro.





Agenda dos candidatos





Kamala e Trump continuam sua disputa pelos sete estados decisivos que marcarão o curso das eleições da próxima terça-feira (5/11). A democrata viaja nesta quarta para a Carolina do Norte, depois parte para a Pensilvânia e finaliza seu percurso em Wisconsin. O republicano participará, pouco depois do meio-dia no horário local, de um comício em Rocky Mount, na Carolina do Norte, e outro em Green Bay, Wisconsin, no final da tarde.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata