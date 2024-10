A decisão de Vini Jr. de não comparecer ao prêmio Bola de Ouro de 2024 continua repercutindo e gerando opiniões. Dessa vez, Thiago Leifert foi quem decidiu comentar sobre o assunto.

“Você deveria ter ido lá, [de] peito estufado, olhado nos olhos dos jornalistas que votaram. Se você tivesse ido você teria sido o campeão moral”, disse Leifert durante live.

Gagliasso prontamente discordou da fala, assim como internautas nas redes sociais. “Calado é um poeta”, comentou na publicação da página @seremosresistencia.

O ator foi um dos que apoiaram a decisão de Vini de não ir ao evento. Através do X, ele escreveu:

“Ele venceu, porque a sua ausência é mais eloquente do que qualquer presença naquele evento. Ele venceu, porque fez o mundo inteiro olhar para uma brutal tentativa de apagamento. Ele venceu, porque seus companheiros abraçaram sua ideia. Ele venceu, porque, mais uma vez, é o algoz dos racistas”.

Ele venceu. Mais uma vez, @vinijr venceu. Ele venceu porque incomodou essa gente ruim. Ele venceu porque ele fez esse sistema comprovar que ele está certo. Ele venceu porque a sua ausência é mais eloquente do que qualquer presença naquele evento. Ele venceu porque fez o mundo… pic.twitter.com/GhQXTQ4AMo — Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) October 28, 2024

O brasileiro Vini Jr. era o preferido para ganhar o prêmio de Melhor Jogador do Ano no Bola de Ouro de 2024, promovido pela revista France Football. Torcedores e jogadores já esperavam que ele fosse vencer, e foram surpreendidos pela mudança. O espanhol Rodri, do Manchester City, foi quem levou para casa o troféu. A derrota do brasileiro levantou alguns tópicos, o principal deles sendo racismo. O ponta-esquerda do Real Madrid é constantemente vítima de insultos preconceituosos dentro e fora de campo.

