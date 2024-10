Após 23 anos de carreira, a Mombojó lançou em janeiro deste ano seu primeiro álbum não-autoral, “Carne de caju”, em homenagem a Alceu Valença. Formada por Felipe S. (voz e guitarra), Marcelo Machado (voz e guitarra), Chiquinho Moreira (teclados e sintetizador), Vicente Machado (bateria) e Missionário José (baixo e sintetizador), a banda pernambucana retorna a BH nesta quarta (30/10) para show no Teatro de Bolso Sesiminas, às 19h, com a turnê do novo disco.



Esta será a segunda passagem da turnê por BH, após show n’A Autêntica, em maio. Na apresentação de hoje à noite, dois sucessos de Alceu serão incorporados ao repertório: “Coração bobo” e “Solidão”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Em “Carne de caju” (verso de “Morena tropicana”), os artistas escolheram clássicos de Alceu Valença, como “Tomara” (tema da novela “Pedra sobre pedra”) e “Como dois animais”, além de canções menos conhecidas que despertavam o interesse do grupo. Ao optar por fazer um álbum dedicado ao cantor e compositor pernambucano, o desafio foi adaptar o estilo próprio da banda às músicas selecionadas, sem perder a essência do homenageado.

“Foi um trabalho de procurar referências nas nossas próprias músicas. Em Recife, nós crescemos ouvindo as músicas do Alceu, então conhecíamos bem seu repertório. Nós juntamos, por exemplo, elementos de ‘Me encantei por Rosário’ em ‘Sino de ouro’, que são detalhes que o público não percebe, mas que foi o fio condutor para os arranjos”, explica o vocalista Felipe S.



O álbum não autoral veio também como resposta às exigências do mercado da música, no qual as plataformas digitais incentivam lançamentos constantes. Como uma banda interessada em manter a experiência dos discos de vinil, a Mombojó encontrou nas releituras das músicas de Alceu Valença uma oportunidade de se distanciar da pressão por novidades, permitindo mais tempo para desenvolver novas produções.

“O consumo de música por meio das plataformas moldou o mercado para essa lógica ansiosa, que se tornou cada vez mais exigente, e nós estamos tentando nos encaixar. Vimos muitos artistas fazendo turnês em homenagem a outros cantores. Como nós temos uma relação muito legal de entrar no estúdio e produzir, decidimos fazer um álbum em vez disso, que combina melhor com a nossa roupagem”, explica o vocalista.



Animação em videoclipe

Ao longo deste ano de turnê, a Mombojó também assumiu mais responsabilidades executivas da produção musical, possibilitando maior capitalização e recursos para os novos projetos. A divisão de atividades para o grupo também se consolidou, o que permitiu mais liberdade para a criação artística. Exemplo disso é a animação do videoclipe de “Coração bobo”. A gravação conquistou os fãs.



Para o futuro, a Mombojó vai focar na finalização do novo disco autoral. Com metade do álbum já gravado, a banda planeja concluir o trabalho ainda este ano para dar início às fases de produção. Além disso, planeja lançamentos especiais. Com sete álbuns lançados, os pernambucanos acumulam prêmios importantes, como o da Música Brasileira na categoria melhor grupo de pop/rock.



“MOMBOJÓ – CARNE DE CAJU”

Nesta quarta (30/10), às 19h, no Teatro de Bolso Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60). Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30,00 (meia), à venda na plataforma Sympla.



* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro