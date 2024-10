Em 1980, Toninho Horta lançou também seu segundo disco, com intervalo de seis meses do primeiro, conforme recorda



A primeira canção do disco “Terra dos pássaros”, de Toninho Horta, gravada em Malibu, nos Estados Unido, foi “Diana”, escrita pelo guitarrista e compositor em parceria com Fernando Brant e que conta a história de uma cachorra com “tristeza no olhar”.



A faixa, com violão, baixo e voz de Toninho, tem a participação de Jorge Osvaldo Fattoruso, irmão de Hugo Fattoruso, com quem formara, ainda nos anos 1960, os Los Shakers, grupo pioneiro do rock uruguaio.



Ambos já viviam nos Estados Unidos, tocavam na banda de jazz-rock OPA com o baixista George Thielmann (que também participa de “Terra dos pássaros”), mas passavam por maus bocados.

Jorge estava no estado da Geórgia, trabalhando como carregador de saco de farinha. Hugo era pianista de uma orquestra com uma família de amigos do Norte da Espanha, tocando em cassinos – e não tinha telefone.



“Quando o Bituca me chamou para tocar, eu estava com muita dificuldade. Não me pergunte como me acharam em um hotel. Foi um milagre”, recorda o uruguaio, que era casado na época com a cantora brasileira Maria de Fátima e, segundo ele, ambos chegaram a pesar 48 quilos. “Eu estava tocando o céu com as mãos por estar ali, com aqueles músicos. Foi um golpe de muita sorte.”



Show comemorativo

Pouco tempo depois, o OPA foi contratado para abrir um show de Milton Nascimento em Buenos Aires. De volta a Montevidéu, um show de comemoração do fim da ditadura levou Toninho Horta e outros artistas brasileiros ao Uruguai, onde Hugo conheceu Geraldo Azevedo.

O uruguaio se mudou para o Brasil para integrar a banda do pernambucano, vindo depois a tocar com Djavan e Chico Buarque. Atualmente, Fattoruso está em turnê no Japão com o duo Los Orientales, que conta com o baterista Yahiro Tomohiro.



“Terra dos pássaros” abre com “Céu de Brasília”, outra letra de Fernando Brant. O poeta imaginou a Capital Federal descrita por Toninho, deslumbrado com o Planalto – e brincou, em “Falso inglês (Wonder Woman)”, oitava faixa do disco, com a forma do músico de cantar inventando palavras na língua estrangeira.



A terceira canção do disco é “Dona Olímpia”, assinada com Ronaldo Bastos, tema instrumental gravado para o documentário em média-metragem de Luis Alberto Sartori sobre uma senhora que mendigava em Ouro Preto para pagar a faculdade da sobrinha.

Outro tema instrumental do disco, “Aquelas coisas todas” – que John Pizzarelli gravou em 2004 – também surgiu da trilha da produção cinematográfica. Já Bastos é o parceiro em “Viver de amor” e “Serenade”.



“Dream team”

O poeta Cacaso, por sua vez, divide os créditos em “Pedra da Lua”. O disco termina com “Terra dos pássaros/Beijo partido”, de Toninho, e “No carnaval”, versão intimista em guitarra e voz da canção de Caetano Veloso e Jota. Milton Nascimento, Robertinho Silva, Mauro Senise, Nivaldo Ornellas, Wagner Tiso e o grupo vocal Boca Livre também integram o “dream team” sonoro de “Terra dos pássaros”.



Gravado durante três anos, o LP foi concluído no final de 1979. Por causa de uma enchente que deixou os discos boiando na fábrica, em São Bernardo do Campo (SP), o vinil chegou às lojas só em março de 1980. À época, Toninho foi contratado pela EMI/Odeon para um segundo álbum, que saiu no mesmo ano.



“Prometi outro disco, mas falei que eles tinham que lançar aquele que estava pronto. Saiu um em março e outro em novembro, questão de seis meses”, explica ele, que comenta que o disco não deu retorno financeiro – mesmo que o cheque do Earth, Wind & Fire valesse, à época, um apartamento em Santa Tereza.



“Mas o ‘Terra dos pássaros’ para mim é tudo, toda a carga de tudo que eu tinha ouvido desde menino, até aquela época. Ter ganhado um crédito de elogio das pessoas por esse disco é algo que não tem preço”, afirma.

FAIXA A FAIXA

Confira o repertório de “Terra dos pássaros”

1. “Céu de Brasília” (Toninho Horta e Fernando Brant)



2. “Diana” (Toninho Horta e Fernando Brant)



3. “Dona Olímpia” (Toninho Horta e Ronaldo Bastos)



4. “Viver de amor” (Toninho Horta e Ronaldo Bastos)



5. “Pedra da Lua” (Toninho Horta e Cacaso)



6. “Serenade” (Toninho Horta e Ronaldo Bastos)



7. “Aquelas coisas todas” (Toninho Horta)



8. “Falso inglês (Wonder Woman)” (Toninho Horta e Fernando Brant)



9. “Terra dos pássaros/Beijo partido” (Toninho Horta)



10. “No carnaval” (Jota e Caetano Veloso)



“TERRA DOS PÁSSAROS”

Produzido por Toninho Horta e Ronaldo Bastos. Gravado entre julho de 1976 e setembro de 1979, nos EUA (Shangri-la Studios, Malibu; Paramount Studios, Hollywood; The Village Recorder, West Los Angeles) e no Brasil (Estúdio Vice-Versa, em São Paulo; e Estúdio Transamérica, no Rio de Janeiro). Lançado em março de 1980 pela EMI/Odeon. Capa por Cafi, Ronaldo Bastos e Tadeu Valério.