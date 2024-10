A cantora Anitta se apresentará na cerimônia de entrega do Grammy Latino, que acontece no dia 14 de novembro em Miami, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela própria academia, na manhã desta terça-feira (29/10).











Além de se apresentar, Anitta concorre aos prêmios de Gravação do Ano, com “Mil veces”, e Melhor Performance Urbana em Língua Portuguesa, com “Joga pra lua”, parceria com Pedro Sampaio. Até o momento, ela é a única brasileira a se apresentar na premiação.





Outros que também concorrem a prêmios e se apresentarão são Edgar Barrera, Becky G, Eladio Carrión, Darumas, Emilia, Leonel García, Grupo Frontera, Danny Ocean, Silvia Pérez Cruz, Carlos Rivera e Kali Uchis, assim como os anteriormente indicados Pitbull e Reik.

Entre os artistas anunciados anteriormente, estão os indicados David Bisbal, Alejandro Fernández, Luis Fonsi, Juan Luis Guerra, Carín León, Elena Rose, Ela Taubert e Carlos Vives.









A cerimônia deve durar três horas e terá transmissão ao vivo. Um pré-show de uma hora também será exibido. Nomes como Ana Castela, Xande de Pilares e Os Garotin estão entre os indicados com produções nacionais no Grammy Latino.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia